Regionale Nachrichten und News
  • Videocall nach Afrika: Schule im Erzgebirge knüpft erste Kontakte nach Uganda

Aaron Baumgarten (links) und Willy Siegel arbeiten am Fundament des Pizza-Ofens – eine Idee von Schülern zur Bereicherung des Schulhofes der Oberschule in Eibenstock.
Aaron Baumgarten (links) und Willy Siegel arbeiten am Fundament des Pizza-Ofens – eine Idee von Schülern zur Bereicherung des Schulhofes der Oberschule in Eibenstock. Bild: Georg Dostmann
Aue
Videocall nach Afrika: Schule im Erzgebirge knüpft erste Kontakte nach Uganda
Redakteur
Von Heike Mann
An der Oberschule „Glück auf“ in Eibenstock laufen viele Projekte. Sie alle stehen unter dem Ziel, Unesco-Schule zu werden. Der Schulleiter erklärt, was das konkret bedeutet.

Knapp 9000 Kilometer liegen zwischen Eibenstock in Deutschland und Kitokolo in Uganda. Eine Unterhaltung zwischen Lehrern und Schülern dort und hier soll dennoch möglich sein. Die Videokonferenz, die anberaumt ist, ist ein Schritt zu einer möglichen Partnerschaft mit der Schule in Uganda. „Unser großes Ziel ist der Schüleraustausch“, sagt...
