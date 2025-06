Vierjähriges Mädchen bei Unfall im Erzgebirge schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich am Freitagmorgen in Aue. Das Mädchen war dort in einer Gruppe mit weiteren Personen unterwegs.

Am Freitagmorgen ist es in Aue auf der Gabelsbergerstraße im Stadtgebiet Zeller Berg zu einem Unfall gekommen, bei dem ein vierjähriges Mädchen schwer verletzt wurde. Kurz vor halb acht am Morgen war das Kind dort in einer Gruppe mit weiteren Personen auf dem Gehweg unterwegs, als es plötzlich zwischen zwei geparkten Autos hindurch auf die... Am Freitagmorgen ist es in Aue auf der Gabelsbergerstraße im Stadtgebiet Zeller Berg zu einem Unfall gekommen, bei dem ein vierjähriges Mädchen schwer verletzt wurde. Kurz vor halb acht am Morgen war das Kind dort in einer Gruppe mit weiteren Personen auf dem Gehweg unterwegs, als es plötzlich zwischen zwei geparkten Autos hindurch auf die...