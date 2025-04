Vodafone nimmt neue Mobilfunkstation in Aue-Bad Schlema in Betrieb

In Aue-Bad Schlema hat das Telekommunikationsunternehmen Vodafone jetzt nach eigenen Angaben ein Funkloch geschlossen. Davon sollen zahlreiche Menschen profitieren.

Auf besseren Mobilfunk- und Internet-Empfang können Kunden in Aue-Bad Schlema hoffen. Wie das Telekommunikationsunternehmen Vodafone berichtet, ist in der Stadt an der Bahnstrecke von Zwickau nach Johanngeorgenstadt jetzt ein neuer Mobilfunkmast mit LTE-, 5G- und 5G+-fähigen Antennen in Betrieb genommen worden, der ein Funkloch schließt.