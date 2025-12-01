Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Vom Wismutschacht zur Blütenpracht im Erzgebirge: So ist es um die Landesgartenschau bestellt

Unterhalb der Wilisch-Villa, die zur ehemaligen Buntpapierfabrik gehörte, soll ein Blumenmeer erblühen. Die Vorbereitungen dafür sind rechtzeitig vorm Wintereinbruch erfolgt.
Unterhalb der Wilisch-Villa, die zur ehemaligen Buntpapierfabrik gehörte, soll ein Blumenmeer erblühen. Die Vorbereitungen dafür sind rechtzeitig vorm Wintereinbruch erfolgt.
Aue
Vom Wismutschacht zur Blütenpracht im Erzgebirge: So ist es um die Landesgartenschau bestellt
Redakteur
Von Anna Neef
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Blumenmeer soll zur 10. Landesgartenschau in Aue-Bad Schlema erblühen. Noch sieht es nicht danach aus. Deshalb war eine Entscheidung genau richtig, sagt der Laga-Chef. Und zieht ein Zwischenfazit.

Die Buntpapierwiesen sollen ein Herzstück der 10. Landesgartenschau (Laga) 2027 in Bad Schlema werden. Als Hommage an die einstige Buntpapierfabrik im Ort werden unterhalb der Wilisch-Villa 250.000 Blumenzwiebeln gesteckt. Wenn es soweit ist. Derzeit laufen die Vorbereitungen für das Blütenmeer mit 350 Arten. Wie für die gesamte Laga unterm...
