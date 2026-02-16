Von Erzgebirge Aue ins Kurbad: Doktor Friedrich ist der neue Badearzt in Kurort im Erzgebirge

Torsten Friedrich stammt aus Bad Schlema. Jetzt hat er dort seine Tätigkeit als Badearzt aufgenommen. Wie kam es dazu? Und was sind seine Pläne in seiner neuen Tätigkeit?

Der neue Badearzt in Bad Schlema, Torsten Friedrich, ist im Erzgebirge kein Unbekannter. Das liegt an seinen bisherigen beruflichen Stationen über Helios-Klinikum Aue, Erzgebirgsklinikum Annaberg bis Knappschaftsklinik Warmbad, wo er aktuell als Oberarzt der Rehabilitationsklinik für Unfallchirurgie und Orthopädie arbeitet. Zudem gehörte er...