Von Lawinen-Schutz bis Scheich-Hochzeit: Firma aus dem Erzgebirge punktet weltweit mit Lasertechnik

Lasertechnik aus Eibenstock ist weltweit gefragt. Die Firma LEC mischt in Nischenmärkten mit – von der Fischzucht bis zur Bühnenshow. Und sogar beim Lawinenschutz kommt ihre Technik made in Erzgebirge zum Einsatz.

Bei der Firma LEC in Eibenstock stehen Umbauarbeiten an: Ein Reinraum soll entstehen, in dem Lasertechnik gefertigt wird, die für die Qualitätskontrolle für Chips für die Autoindustrie gedacht ist. Dafür wird das Laserlabor umgebaut. „Was wir herstellen, ist klein, und wir fertigen in kleinen Stückzahlen, dafür reicht der Platz aus“,...