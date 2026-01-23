Von Snackstation bis „Secret Packs“: Stadt im Erzgebirge bekommt neue 24-Stunden-Automaten

In Aue-Bad Schlema gibt es seit kurzem neue Verkaufsautomaten, die rund um die Uhr geöffnet sind. Während ein Standort Snacks anbietet, gibt es am anderen „Secret Packs“. Geht das auf? Die ersten Wochen zeigen: offenbar nicht überall.

Vielen Auern dürfte er schon aufgefallen sein: An der Ecke von Lößnitzer Straße (Bundesstraße 169) und Agricolastraße auf dem Zeller Berg steht seit Kurzem ein neuer Snack- und Getränkeautomat. Gegen Bar- oder Kartenzahlung gibt es hier Getränke, Snacks und noch einiges mehr – und das rund um die Uhr.