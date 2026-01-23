MENÜ
  Erzgebirge
  Aue
  Von Snackstation bis „Secret Packs": Stadt im Erzgebirge bekommt neue 24-Stunden-Automaten

An der Bundesstraße 169 auf dem Zeller Berg in Aue ist seit kurzem ein neuer Snackautomat zu finden. Aufgestellt hat ihn Uwe Fitzthum.
An der Bundesstraße 169 auf dem Zeller Berg in Aue ist seit kurzem ein neuer Snackautomat zu finden. Aufgestellt hat ihn Uwe Fitzthum. Bild: Georg Dostmann
Einen weiteren Snackautomaten betreibt Uwe Fitzthum an der Bockauer Talstraße in Aue.
Einen weiteren Snackautomaten betreibt Uwe Fitzthum an der Bockauer Talstraße in Aue. Bild: Georg Dostmann
An der B 169 in Bad Schlema steht seit einiger Zeit ebenso ein neuer Automat, an dem es „Secret Packs“ zu kaufen gibt.
An der B 169 in Bad Schlema steht seit einiger Zeit ebenso ein neuer Automat, an dem es „Secret Packs“ zu kaufen gibt. Bild: Georg Dostmann
Aue
Von Snackstation bis „Secret Packs": Stadt im Erzgebirge bekommt neue 24-Stunden-Automaten
Von Georg Ulrich Dostmann
In Aue-Bad Schlema gibt es seit kurzem neue Verkaufsautomaten, die rund um die Uhr geöffnet sind. Während ein Standort Snacks anbietet, gibt es am anderen „Secret Packs“. Geht das auf? Die ersten Wochen zeigen: offenbar nicht überall.

Vielen Auern dürfte er schon aufgefallen sein: An der Ecke von Lößnitzer Straße (Bundesstraße 169) und Agricolastraße auf dem Zeller Berg steht seit Kurzem ein neuer Snack- und Getränkeautomat. Gegen Bar- oder Kartenzahlung gibt es hier Getränke, Snacks und noch einiges mehr – und das rund um die Uhr.
