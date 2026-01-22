Wandern leicht gemacht: Neue Wandertafel an Gästeinfo im Erzgebirge angebracht

Aue
Bad Schlema hat eine neue Orientierungshilfe für Wanderer. Die übersichtliche Terrainkurkarte zeigt alle Wege bis Wildbach.
An der Gästeinformation in Bad Schlema ist eine neue Terrainkur-Wandertafel installiert worden. Die übersichtliche Karte zeigt alle Terrainkurwege bis zum Ortsteil Wildbach. Laut Mitteilung der Großen Kreisstadt Aue-Bad Schlema soll sie Spaziergängern, Kur- und Wanderurlaubern die Orientierung erleichtern und das Planen von Touren in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.