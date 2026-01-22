MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Wandern leicht gemacht: Neue Wandertafel an Gästeinfo im Erzgebirge angebracht

Die neue Wandertafel soll Kur- und Wanderurlaubern das Planen von Touren in der Umgebung ermöglichen.
Die neue Wandertafel soll Kur- und Wanderurlaubern das Planen von Touren in der Umgebung ermöglichen. Bild: Symbolfoto: Matthias Bein/dpa
Die neue Wandertafel soll Kur- und Wanderurlaubern das Planen von Touren in der Umgebung ermöglichen.
Die neue Wandertafel soll Kur- und Wanderurlaubern das Planen von Touren in der Umgebung ermöglichen. Bild: Symbolfoto: Matthias Bein/dpa
Aue
Wandern leicht gemacht: Neue Wandertafel an Gästeinfo im Erzgebirge angebracht
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bad Schlema hat eine neue Orientierungshilfe für Wanderer. Die übersichtliche Terrainkurkarte zeigt alle Wege bis Wildbach.

An der Gästeinformation in Bad Schlema ist eine neue Terrainkur-Wandertafel installiert worden. Die übersichtliche Karte zeigt alle Terrainkurwege bis zum Ortsteil Wildbach. Laut Mitteilung der Großen Kreisstadt Aue-Bad Schlema soll sie Spaziergängern, Kur- und Wanderurlaubern die Orientierung erleichtern und das Planen von Touren in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
07.01.2026
1 min.
30.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall im Erzgebirge
Bei dem Unfall stießen ein Skoda und ein VW zusammen.
Ein Abbiegevorgang auf der Auer Straße in Bad Schlema endet in einer Kollision. Die Ursache bleibt ungeklärt.
Holk Dohle
21.01.2026
3 min.
Kreative Babynamen 2025 im Erzgebirge: Sie heißen Bruno-Dion, Skadi, Hood und Tessabelle
Wie soll mein Kind heißen? Eine wichtige Frage, die Eltern im Erzgebirge vor der Geburt beschäftigt.
Eltern im Erzgebirge zeigen viel Kreativität bei der Namenswahl für den Nachwuchs. Das zeigt eine neue Statistik der Stadt Aue-Bad Schlema. Die listet beliebte Babynamen auf – und besondere.
Jürgen Freitag
20:04 Uhr
2 min.
USA: Öl-Sanktionen wegen Vorgehen gegen Protestler im Iran
Die jüngsten Massenproteste wurden vom iranischen Staatsapparat blutig niedergeschlagen. (Archivbild)
Die USA wollen Irans Führung finanziell schwächen und den Druck nach dem brutalen Niederschlagen der Proteste in dem Land erhöhen. Die neuen Sanktionen drehen sich um den Ölhandel.
Mehr Artikel