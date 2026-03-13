MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Warnstreik im Busverkehr im Erzgebirge: Viele Linien fallen aus, Elterntaxis gefragt – So lief der Freitag

Auch die Mitarbeiter des Regionalverkehrs Erzgebirge (RVE) am Standort Aue legten am Freitagfrüh die Arbeit nieder.
Auch die Mitarbeiter des Regionalverkehrs Erzgebirge (RVE) am Standort Aue legten am Freitagfrüh die Arbeit nieder. Foto: Niko Mutschmann
Trotz dass die Anzeigen noch Bus-Fahrzeiten vermeldeten, fuhr am Morgen vom Auer Postplatz aus nichts mehr.
Trotz dass die Anzeigen noch Bus-Fahrzeiten vermeldeten, fuhr am Morgen vom Auer Postplatz aus nichts mehr. Foto: Niko Mutschmann
Anja Richter konnte es so einrichten, dass sie ihr Kind am Freitag nach Thum in die Schule fuhr.
Anja Richter konnte es so einrichten, dass sie ihr Kind am Freitag nach Thum in die Schule fuhr. Foto: Ronny Küttner
Wenn möglich, nutzten die Schüler am Streiktag das Fahrrad.
Wenn möglich, nutzten die Schüler am Streiktag das Fahrrad. Foto: Ronny Küttner
Abgesehen vom morgendlichen Transport einiger Schulkinder war der Bus von Andreas Stahr am Freitag meistens leer.
Abgesehen vom morgendlichen Transport einiger Schulkinder war der Bus von Andreas Stahr am Freitag meistens leer. Foto: Andreas Bauer
Verdi-Gewerkschaftssekretär Sven Vogel äußerte Verständnis für den Frust der Fahrgäste.
Verdi-Gewerkschaftssekretär Sven Vogel äußerte Verständnis für den Frust der Fahrgäste. Foto: Niko Mutschmann
Auch die Mitarbeiter des Regionalverkehrs Erzgebirge (RVE) am Standort Aue legten am Freitagfrüh die Arbeit nieder.
Auch die Mitarbeiter des Regionalverkehrs Erzgebirge (RVE) am Standort Aue legten am Freitagfrüh die Arbeit nieder. Foto: Niko Mutschmann
Trotz dass die Anzeigen noch Bus-Fahrzeiten vermeldeten, fuhr am Morgen vom Auer Postplatz aus nichts mehr.
Trotz dass die Anzeigen noch Bus-Fahrzeiten vermeldeten, fuhr am Morgen vom Auer Postplatz aus nichts mehr. Foto: Niko Mutschmann
Anja Richter konnte es so einrichten, dass sie ihr Kind am Freitag nach Thum in die Schule fuhr.
Anja Richter konnte es so einrichten, dass sie ihr Kind am Freitag nach Thum in die Schule fuhr. Foto: Ronny Küttner
Wenn möglich, nutzten die Schüler am Streiktag das Fahrrad.
Wenn möglich, nutzten die Schüler am Streiktag das Fahrrad. Foto: Ronny Küttner
Abgesehen vom morgendlichen Transport einiger Schulkinder war der Bus von Andreas Stahr am Freitag meistens leer.
Abgesehen vom morgendlichen Transport einiger Schulkinder war der Bus von Andreas Stahr am Freitag meistens leer. Foto: Andreas Bauer
Verdi-Gewerkschaftssekretär Sven Vogel äußerte Verständnis für den Frust der Fahrgäste.
Verdi-Gewerkschaftssekretär Sven Vogel äußerte Verständnis für den Frust der Fahrgäste. Foto: Niko Mutschmann
Update
Aue
Warnstreik im Busverkehr im Erzgebirge: Viele Linien fallen aus, Elterntaxis gefragt – So lief der Freitag
Von Katrin Hofmann, Niko Mutschmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi hat am Freitag Teile des Busverkehrs im Erzgebirge lahmgelegt. Viele Fahrzeuge des Regionalverkehr Erzgebirge blieben im Depot. Auch der Schülerverkehr war betroffen. Eltern und Schüler mussten improvisieren.

Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 13.03.2026 | 10:04 Uhr
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:05 Uhr
4 min.
Zwickauer Gasthof Mädler vor Verkauf - Restaurantbetreiber sind dennoch zuversichtlich
Chunmei Hu und Xuguang Li betreiben das Sun House im Gasthof Mädler. Sie wollen das Lokal auch nach einem Eigentümerwechsel weiterführen.
Der Eigentümer will den Gasthof Mädler in Zwickau verkaufen. Im Stadtteil Oberhohndorf kursiert das Gerücht, das Restaurant würde schließen. Das stimmt nicht. Der Verkauf betrifft nur das Gebäude.
Frank Dörfelt
10:58 Uhr
4 min.
Zwei Minuten zu spät: 73-Jährige soll fürs Parken am Edeka-Center in Crimmitschau 30 Euro zahlen
Karin Birnstein geht nicht nur im Edeka-Center einkaufen, die 73-Jährige besucht auch ihre pflegebedürftige Mutter im angrenzenden Wohnkomplex für betreutes Wohnen.
Eigentlich dürfen Autos auf dem Parkplatz inzwischen drei Stunden stehen. Trotzdem fordert der Parkraumbetreiber von der Rentnerin eine Vertragsstrafe – und sorgt damit für Kritik.
Jochen Walther
19:26 Uhr
2 min.
WM als Verlustgeschäft? Rettig sorgt sich um DFB-Einnahmen
Andreas Rettig ist Geschäftsführer Sport des DFB. (Archivbild)
DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig will Russland-Spiele boykottieren, die WM aber nicht. Warum das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada trotzdem ein Minusgeschäft werden könnte.
19:03 Uhr
3 min.
Verdi ruft im Busverkehr im Erzgebirge zum Streik: Jetzt steht Termin fest – So reagiert der RVE
Update
Die Gewerkschaft Verdi ruft Busfahrer beim Regionalverkehr Erzgebirge diese Woche zum Streik auf.
Dass es im regionalen Nahverkehr in Sachsen ab dieser Woche Warnstreiks geben soll, ist bereits seit einigen Tagen bekannt. Nun steht fest, wann genau das Erzgebirge davon betroffen ist. Wie der RVE auf den Ausstand reagiert.
Jürgen Freitag
19:00 Uhr
1 min.
Besuch bei den Bobritzscher „Sonnenkäfern“
Atmosphäre zum Wohlfühlen in der Kita in Niederbobritzsch (v. l.): Sebastian Boder (mit Sohn Karl), Mitarbeiterin Alexandra Stirl und Anna Faulhaber (mit Sohn Anton).
Die Kita der Kinderarche in Niederbobritzsch hat sich beim Tag der offenen Tür Interessenten vorgestellt. Was macht sie besonders?
Grit Baldauf
15:00 Uhr
3 min.
Streik im Busverkehr am Freitag im Erzgebirge: Was fährt und was nicht
Trotz Streiks sollen einige Busse am Freitag im Erzgebirge rollen.
Im Erzgebirge steht der Nahverkehr am 13. März größtenteils still. Denn Verdi ruft zu einem 24-stündigen Warnstreik beim RVE auf. Trotzdem sollen mehrere Busse rollen. Welche Fahrten sind geplant?
Jürgen Freitag
Mehr Artikel