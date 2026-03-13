Warnstreik im Busverkehr im Erzgebirge: Viele Linien fallen aus, Elterntaxis gefragt – So lief der Freitag

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Ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi hat am Freitag Teile des Busverkehrs im Erzgebirge lahmgelegt. Viele Fahrzeuge des Regionalverkehr Erzgebirge blieben im Depot. Auch der Schülerverkehr war betroffen. Eltern und Schüler mussten improvisieren.
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Erschienen am: 13.03.2026 | 10:04 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG