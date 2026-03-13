Warnstreik im Busverkehr im Erzgebirge: Viele Linien fallen aus, Elterntaxis gefragt – So lief der Freitag

Auch die Mitarbeiter des Regionalverkehrs Erzgebirge (RVE) am Standort Aue legten am Freitagfrüh die Arbeit nieder. Foto: Niko Mutschmann

Trotz dass die Anzeigen noch Bus-Fahrzeiten vermeldeten, fuhr am Morgen vom Auer Postplatz aus nichts mehr. Foto: Niko Mutschmann

Anja Richter konnte es so einrichten, dass sie ihr Kind am Freitag nach Thum in die Schule fuhr. Foto: Ronny Küttner

Wenn möglich, nutzten die Schüler am Streiktag das Fahrrad. Foto: Ronny Küttner

Abgesehen vom morgendlichen Transport einiger Schulkinder war der Bus von Andreas Stahr am Freitag meistens leer. Foto: Andreas Bauer