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In Lößnitz hat es jetzt ein Treffen ehemaliger Bürgermeister gegeben.
In Lößnitz hat es jetzt ein Treffen ehemaliger Bürgermeister gegeben. Foto: Bernd Pudwil
In Lößnitz hat es jetzt ein Treffen ehemaliger Bürgermeister gegeben.
In Lößnitz hat es jetzt ein Treffen ehemaliger Bürgermeister gegeben. Foto: Bernd Pudwil
Aue
Warum 15 Altbürgermeister aus dem Erzgebirge für ein Treffen zusammenkommen
Von Ralf Wendland
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Mehrere ehemalige Stadtoberhäupter aus dem Altkreis Aue-Schwarzenberg, die 2001 ins Amt gewählt wurden, haben sich jetzt in Lößnitz getroffen. Was dahinter steckt.

In der ehemaligen Dampfbrauerei Georg Schwarz in Lößnitz haben sich jetzt 15 ehemalige Stadtoberhäupter aus dem Altkreis Aue-Schwarzenberg getroffen, die in der Wendezeit und danach in der Region einiges bewirkt haben. Mit dabei waren unter anderem Siegfried Baumann (Bockau), Heidrun Hiemer (Schwarzenberg) und Konrad Barth (Bad Schlema).
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