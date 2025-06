Warum einer der ältesten Schuhmacher des Erzgebirges nicht ans Aufhören denkt

Joachim Mühlmann steht mit 87 Jahren noch immer in seiner Werkstatt in Schneeberg. Seit über fünf Jahrzehnten lebt er das traditionelle Schuhmacherhandwerk – mit Hingabe, Ausdauer und Herzblut.

Es müssen viele tausend Schuhe gewesen sein, die Joachim Mühlmann bereits in den Händen hielt. Sein ganzes Leben ist der 87-Jährige mit diesem Handwerk verbunden. Bis heute steht er sogar zweimal in der Woche in seinem Laden in Schneeberg. „Ich liebe den Austausch mit anderen Menschen“, sagt der Erzgebirger. Während andere in sozialen...