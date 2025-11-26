Warum hier aktuell kein Unterricht ausfällt: Dürer-Schule in Aue hat neue Leiterin

Sie züchtet Rassegeflügel und hat sich den alten Schreibtisch ihres Opas ins Büro gestellt: Susanne Müller ist die neue Schulleiterin der Grundschule Albrecht Dürer am Postplatz der Großen Kreisstadt.

Unter anderem die seltenen Zwergsachsen-Hühner gackern im Stall von Susanne Müller. Die Geflügelzucht ist – familienbedingt – ein Hobby der 37-Jährigen. „Ich habe auch 112 Rosen-Arten in meinem Garten“, verrät sie. Ein bisschen seien die Tiere und Pflanzen der Ausgleich zur Arbeit. „Wobei ich meinen Job sehr liebe“, betont die... Unter anderem die seltenen Zwergsachsen-Hühner gackern im Stall von Susanne Müller. Die Geflügelzucht ist – familienbedingt – ein Hobby der 37-Jährigen. „Ich habe auch 112 Rosen-Arten in meinem Garten“, verrät sie. Ein bisschen seien die Tiere und Pflanzen der Ausgleich zur Arbeit. „Wobei ich meinen Job sehr liebe“, betont die...