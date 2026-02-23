Was Reinigungskräfte im Erzgebirge erleben: „Manche hinterlassen die Bäder wie die Schweine“

Aue
Sie sorgen für Sauberkeit im Hotel oder Sicherheit in der Klinik: Ohne Reinigungskräfte würde der Alltag vieler Menschen im Erzgebirge stillstehen. Vier von ihnen erzählen von strengen Hygieneregeln, einsamen Senioren und der großen Verantwortung eines oft unsichtbaren Jobs.
„Putzfrau“, „Putzfee“, „Perle“, so werden sie auch genannt. Bezeichnungen, die nicht umsonst oft weiblich klingen. Dass so viele Frauen als Reinigungskräfte arbeiten, hat mit Lebensrealität zu tun. Teilzeit macht Vereinbarkeit möglich.
