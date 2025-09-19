Wechsel an der Spitze: Warum das Pflegeheim Gut Gleesberg einen neuen Chef hat

13 Jahre lang hat Jens Bretschneider das Haus in Neustädtel geprägt und zahlreiche Umbauphasen begleitet. Nun übernimmt ein 36-Jähriger die Leitung. Das hat einen bestimmten Grund.

An die Pflege hat Christopher Huster bei seiner Berufswahl spät gedacht. Zunächst absolvierte der 36-Jährige eine Ausbildung zum Reiseverkehrskaufmann. Über den Zivildienst arbeitete er dann zwei Jahre in der Küche eines Pflegeheims mit. Und blieb. Jetzt leitet er zwei Einrichtungen dieser Art: das Haus Waldeck in Antonshöhe und seit Anfang...