Regionale Nachrichten und News
  • Wechsel an der Spitze: Warum das Pflegeheim Gut Gleesberg einen neuen Chef hat

Christopher Huster (l.) hat im Gut Gleesberg als Heimleiter den Staffelstab von Jens Bretschneider übernommen, der in den kaufmännischen Bereich wechselt.
Christopher Huster (l.) hat im Gut Gleesberg als Heimleiter den Staffelstab von Jens Bretschneider übernommen, der in den kaufmännischen Bereich wechselt. Bild: Anna Neef
Christopher Huster (l.) hat im Gut Gleesberg als Heimleiter den Staffelstab von Jens Bretschneider übernommen, der in den kaufmännischen Bereich wechselt.
Christopher Huster (l.) hat im Gut Gleesberg als Heimleiter den Staffelstab von Jens Bretschneider übernommen, der in den kaufmännischen Bereich wechselt. Bild: Anna Neef
Wechsel an der Spitze: Warum das Pflegeheim Gut Gleesberg einen neuen Chef hat
Von Anna Neef
13 Jahre lang hat Jens Bretschneider das Haus in Neustädtel geprägt und zahlreiche Umbauphasen begleitet. Nun übernimmt ein 36-Jähriger die Leitung. Das hat einen bestimmten Grund.

An die Pflege hat Christopher Huster bei seiner Berufswahl spät gedacht. Zunächst absolvierte der 36-Jährige eine Ausbildung zum Reiseverkehrskaufmann. Über den Zivildienst arbeitete er dann zwei Jahre in der Küche eines Pflegeheims mit. Und blieb. Jetzt leitet er zwei Einrichtungen dieser Art: das Haus Waldeck in Antonshöhe und seit Anfang...
