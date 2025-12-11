Weihnachtsüberraschung im Erzgebirge: Kleine Kunstwerke für Bewohner von Pflegeheimen

Aue
Rund 300 handgefertigte Weihnachtsgeschenke haben Künstler der Galerie der anderen Art an mehrere Pflegeheime übergeben.
Herzerwärmende Weihnachtsüberraschungen wurden am Donnerstag in Aue-Bad Schlema an die Bewohner der Pflegeheime Aue-Eichert sowie des Sächsischen Gemeinschafts-Diakonissenhauses überreicht. Am Dienstag sind das Altenpflegeheim im Seniorenzentrum Brünlasberg sowie das Azurit Seniorenzentrum Alte Gleesbergschule in Bad Schlema an der Reihe....
