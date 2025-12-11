MENÜ
  • Weihnachtsüberraschung im Erzgebirge: Kleine Kunstwerke für Bewohner von Pflegeheimen

Bild: ERZ-Foto/Georg Ulrich Dostmann
Bild: ERZ-Foto/Georg Ulrich Dostmann
Bild: ERZ-Foto/Georg Ulrich Dostmann
Bild: ERZ-Foto/Georg Ulrich Dostmann
Aue
Weihnachtsüberraschung im Erzgebirge: Kleine Kunstwerke für Bewohner von Pflegeheimen
Von Georg Ulrich Dostmann
Rund 300 handgefertigte Weihnachtsgeschenke haben Künstler der Galerie der anderen Art an mehrere Pflegeheime übergeben.

Herzerwärmende Weihnachtsüberraschungen wurden am Donnerstag in Aue-Bad Schlema an die Bewohner der Pflegeheime Aue-Eichert sowie des Sächsischen Gemeinschafts-Diakonissenhauses überreicht. Am Dienstag sind das Altenpflegeheim im Seniorenzentrum Brünlasberg sowie das Azurit Seniorenzentrum Alte Gleesbergschule in Bad Schlema an der Reihe....
