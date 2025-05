Weitere Führungen informieren über das Millionenprojekt Landesgartenschau 2027

Bis zur Landesgartenschau 2027 in Aue-Bad Schlema ist noch viel Zeit. Gebaut wird derzeit fleißig. Die nächsten Rundgänge, die über Millioneninvestitionen informieren, finden statt.

Es tut sich derzeit viel auf dem Gelände des Kurparks in Bad Schlema, der 2027 bei der Landesgartenschau zehntausende Gäste begeistern soll. Knapp 17 Millionen Euro werden insgesamt investiert, auch in den alten Bahnhof in Niederschlema und die „Grüne Spur“ auf der einstigen Bahntrasse als Verbindung. Nachdem die „Freie Presse“ Ende...