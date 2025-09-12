Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Wegen Fahrbahnerneuerung wird die Karlsbader Straße in Zschorlau ab Montag gesperrt.
Wegen Fahrbahnerneuerung wird die Karlsbader Straße in Zschorlau ab Montag gesperrt.
Aue
Weitere wichtige Straße im Erzgebirge für zwei Wochen gesperrt
Redakteur
Von Heike Mann
Die Staatsstraße zwischen Zschorlau und Eibenstock, bekannt als Karlsbader Straße, wird gesperrt. Dort wird die Fahrbahn erneuert.

Zu den vielen Straßensperrungen in der Region kommt am Montag eine weitere hinzu: In Zschorlau wird die Karlsbader Straße (Staatsstraße 274) von der Zufahrt zum Einkaufscentrum Erzgebirge (ECE) bis einschließlich der Einfahrt zur Eibenstocker Straße gesperrt. Das bedeutet für Autofahrer einen Umweg von zwei bis drei Kilometer. Wer von...
