Weltpremiere im Erzgebirge: Neues Musical über Wohltäterin verzaubert mit großer Emotion

Eine junge Frau schreibt Geschichte – und das Erzgebirge feiert sie auf großer Bühne. Das Musical „Clara!“, das Wohltäterin Clara Angermann ins Licht rückt, hat jetzt Premiere gefeiert. Das Stück überzeugt mit spannender Story und ganz viel Gefühl. Eine Rezension.

Da sitzt Klaus Frenzel nun am Bühnenrand. Ein Bandoneon hat er auf den Beinen. Der junge Mann, den Wolfram Christ zum Generalmusikdirektor der Schauspielgruppe Comediantes aus Eibenstock ernannt hat, komponierte die Musik zum Musical „Clara!“. Wer genau hinhört, der entdeckt im Laufe des Theaterabends immer wieder bekannte Dinge. Einiges hat... Da sitzt Klaus Frenzel nun am Bühnenrand. Ein Bandoneon hat er auf den Beinen. Der junge Mann, den Wolfram Christ zum Generalmusikdirektor der Schauspielgruppe Comediantes aus Eibenstock ernannt hat, komponierte die Musik zum Musical „Clara!“. Wer genau hinhört, der entdeckt im Laufe des Theaterabends immer wieder bekannte Dinge. Einiges hat...