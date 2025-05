Werkzeuge und Metalle im Erzgebirge gestohlen

In eine Firma in Aue wurde in der Nacht eingebrochen. Die Diebe nahmen Werkzeuge und Metalle im Wert von 20.000 Euro mit.

In der Nacht zu Montag sind vermutlich drei unbekannte Täter oder Täterinnen in eine Firma in der Erdmann-Kircheis-Straße in Aue eingedrungen. Auf ihrer Diebestour entwendeten sie Werkzeuge und Metall im Wert von etwa 20.000 Euro. Diesen geschätzten Stehlwert gab die Polizei unter Berufung auf Firmenangehörige an. Wann genau der Einbruch... In der Nacht zu Montag sind vermutlich drei unbekannte Täter oder Täterinnen in eine Firma in der Erdmann-Kircheis-Straße in Aue eingedrungen. Auf ihrer Diebestour entwendeten sie Werkzeuge und Metall im Wert von etwa 20.000 Euro. Diesen geschätzten Stehlwert gab die Polizei unter Berufung auf Firmenangehörige an. Wann genau der Einbruch...