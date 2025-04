Wie ein Orchester im Erzgebirge Kindern Lust auf Musik macht

Musik zum Anfassen: Das hat es am Wochenende bei einem Kinderkonzert in Schneeberg gegeben. Die jungen Gäste konnten dabei nicht nur zuhören, sondern sich auch selbst ausprobieren. Dahinter steckt ein wichtiges Ziel.

Mit Biene Maja auf der Schulter betritt Jens Bretschneider den Saal im Kulturzentrum Goldne Sonne in Schneeberg. Es erklingt die bekannte Filmmelodie der Serie als Auftakt zu einem Kinderkonzert des Musikkorps der Bergstadt Schneeberg. Das hat am Samstagvormittag in dem Haus stattgefunden und war mehr als gut besucht.