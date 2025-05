Wieder ein Waldbrand im Erzgebirge: Feuerwehr muss ausrücken

Die Einsatzkräfte sind diesmal am Adlerfelsen im Einsatz. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Erneut hat es einen Waldbrand im Erzgebirge gegeben. In Eibenstock wurde das Feuer am Freitagabend am Adlerfelsen entdeckt, das die Einsatzkräfte erneut forderte. Kurz nach 20 Uhr wurden die Feuerwehren aus Eibenstock und Sosa alarmiert, da eine Fläche von etwa 100 Quadratmetern brannte. Die Einsatzkräfte setzten zwei C-Rohre mit Wasser und...