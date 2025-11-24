Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sven Schönherr aus Klingenthal (51) hat sich bei der Saisoneröffnung in Eibenstock auf die Ski geschwungen. Bild: Ralf Wendland
Sven Schönherr aus Klingenthal (51) hat sich bei der Saisoneröffnung in Eibenstock auf die Ski geschwungen. Bild: Ralf Wendland
Aue
Winterfreude in Eibenstock: Skiarena ist in die Saison gestartet
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Adlerfelsen kommen Wintersportfans ab sofort wieder auf ihre Kosten. Die Skiarena ist am Montag in die Saison gestartet. Die Ersten haben die Chance auch gleich genutzt.

In der Skiarena Eibenstock ist die Saison gestartet: So früh wie selten. Die Betreiber haben die frostigen Nächte der vergangenen Tage optimal genutzt und die Schneekanonen laufen lassen.
