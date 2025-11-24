Winterfreude in Eibenstock: Skiarena ist in die Saison gestartet

Aue
Am Adlerfelsen kommen Wintersportfans ab sofort wieder auf ihre Kosten. Die Skiarena ist am Montag in die Saison gestartet. Die Ersten haben die Chance auch gleich genutzt.
In der Skiarena Eibenstock ist die Saison gestartet: So früh wie selten. Die Betreiber haben die frostigen Nächte der vergangenen Tage optimal genutzt und die Schneekanonen laufen lassen.
