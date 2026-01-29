„Wir fühlen uns geehrt“: Bekanntes Gasthaus im Erzgebirge gibt es jetzt im Miniaturformat

Die Köhlerhütte Fürstenbrunn hat im vergangenen Jahr ein Jubiläum gefeiert. Noch eins drauf setzt jetzt die Modellbaufirma Busch aus Schönheide. Sie bringt als Neuheit ein Modell des Gasthofes heraus. Doch damit nicht genug.

Am Stammtisch werden die tollsten Ideen geboren. Heiko Schmidt, Wirt der Köhlerhütte, und Mike Schneising von der Geschäftsleitung der Modellbaufirma Busch in Schönheide hatten eine solche im vergangenen Jahr, als Familie Schmidt das 20-jährige Jubiläum der Übernahme des Gasthofes in Fürstenbrunn feierte. Und auch Sohn Florian Schmidt... Am Stammtisch werden die tollsten Ideen geboren. Heiko Schmidt, Wirt der Köhlerhütte, und Mike Schneising von der Geschäftsleitung der Modellbaufirma Busch in Schönheide hatten eine solche im vergangenen Jahr, als Familie Schmidt das 20-jährige Jubiläum der Übernahme des Gasthofes in Fürstenbrunn feierte. Und auch Sohn Florian Schmidt...