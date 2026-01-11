„Wir haben uns von ihr ein Bild geschaffen“: Stadt im Erzgebirge würdigt wichtige Person der Ortsgeschichte

Aue
Das Clara-Angermann-Jahr in Eibenstock ist zu Ende gegangen. Doch es wirkt nach – mit Veranstaltungen, die dieses Jahr noch stattfinden, aber auch im Bewusstsein der Menschen.
Als die Vorbereitungen für das Musical „Clara! Eine Eibenstocker Legende“ begannen, war Wolfram Christ, der geistige Vater des musikalischen Werkes, nicht der einzige, der skeptisch war, wie Profi- und Laiendarsteller harmonieren würden, ob das Projekt finanzierbar ist und wie das Musical beim Publikum ankommt. Doch nach sechs ausverkauften...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.