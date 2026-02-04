MENÜ
  • „Wir rechnen mit einer irren Nachfrage“: Abrafaxe erleben jetzt erstmals im Erzgebirge ein Abenteuer

Die Abrafaxe erleben ihr neustes Abenteuer in Schneeberg. Sie haben das neue Sonderheft „Der blaue Schatz“ mitgebracht.
Die Abrafaxe erleben ihr neustes Abenteuer in Schneeberg. Sie haben das neue Sonderheft „Der blaue Schatz“ mitgebracht. Bild: Ralf Wendland
„Wir rechnen mit einer irren Nachfrage“: Abrafaxe erleben jetzt erstmals im Erzgebirge ein Abenteuer
Von Thomas Mehlhorn
Ein neues „Mosaik“-Sonderheft, das erstmals in der Region spielt, ist am Mittwoch erschienen. Das stieß schon vorab auf große Nachfrage. Für Fans der Abrafaxe im Erzgebirge sind noch mehr gute Nachrichten in Sicht.

Das „Mosaik“ mit den Helden Abrax, Brabax und Califax kennt fast jeder. Seit Januar 1976 sind die Abrafaxe rund um die Welt unterwegs. Nun erleben sie erstmals ein Abenteuer in Schneeberg. Möglich wurde das durch das Engagement eines Mitarbeiters der Schneeberger Stadtverwaltung, der die beliebten Comic-Helden unbedingt in die Bergstadt holen...
