  • „Wir sind überwältigt“: Unger-Brüder aus dem Erzgebirge räumen bei „Gastro-Oscars“ ab

Benjamin (links) und Claudius Unger vom Hotel Blauer Engel in Aue haben jetzt eine Auszeichnung erhalten.
Benjamin (links) und Claudius Unger vom Hotel Blauer Engel in Aue haben jetzt eine Auszeichnung erhalten. Bild: PSS Media
Aue
„Wir sind überwältigt“: Unger-Brüder aus dem Erzgebirge räumen bei „Gastro-Oscars“ ab
Von Heike Mann
Erfolgsgeschichte aus dem Erzgebirge: Benjamin und Claudius Unger vom Hotel Blauer Engel in Aue sind jetzt ausgezeichnet worden. Sie gehören zu Deutschlands besten Köchen und Sommeliers.

Gleich doppelt freuen können sich Benjamin und Claudius Unger vom Hotel Blauer Engel in Aue: Sie sind beim Rolling Pin Award Deutschland mit Preisen gewürdigt worden.
