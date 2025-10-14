„Wir sind überwältigt“: Unger-Brüder aus dem Erzgebirge räumen bei „Gastro-Oscars“ ab

Aue
Erfolgsgeschichte aus dem Erzgebirge: Benjamin und Claudius Unger vom Hotel Blauer Engel in Aue sind jetzt ausgezeichnet worden. Sie gehören zu Deutschlands besten Köchen und Sommeliers.
Gleich doppelt freuen können sich Benjamin und Claudius Unger vom Hotel Blauer Engel in Aue: Sie sind beim Rolling Pin Award Deutschland mit Preisen gewürdigt worden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.