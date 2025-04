Wird aus Inder ein Grieche? Restaurant im Erzgebirge am Scheideweg

Das indische Restaurant im ehemaligen Kulturhaus der Papiermacher in Bad Schlema ist seit Ende Januar geschlossen. Nun gibt es einen potentiellen Nachfolger für das Lokal.

Im Internet kursieren wilde Gerüchte und schöne Erinnerungen: Was wird aus dem ehemaligen Kulturhaus der Papiermacher in Bad Schlema? Zuletzt war im Haus an der Hauptstraße ein indisches Restaurant zu finden. Bis Ende Januar zumindest, wie Aue-Bad Schlemas Stadtsprecherin Jana Kurwig sagt. Seither hat die Einkehr zu und das Gebäude steht...