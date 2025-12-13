Wo Kugelstoß-Ass David Storl im Erzgebirge mit seiner Familie auf Skiern unterwegs ist

In der Skiarena Eibenstock ist Skifahren am Wochenende möglich. Einer hat schon zuvor getestet: David Storl war in Familie zu Gast.

Wenn selbst Olympioniken ins Schwärmen geraten, muss die Piste stimmen. Kugelstoß-Legende David Storl hat kürzlich die Skiarena Eibenstock besucht, um sich fit für den Winterurlaub zu machen. Auch am Wochenende haben Wintersportfans die Chance, dort Ski zu fahren.