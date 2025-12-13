MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Wo Kugelstoß-Ass David Storl im Erzgebirge mit seiner Familie auf Skiern unterwegs ist

David Storl und Ehefrau Marie mit den Kids Nahla, Hanno, Karlo und Jaro (v.li.).
David Storl und Ehefrau Marie mit den Kids Nahla, Hanno, Karlo und Jaro (v.li.). Bild: Ralf Wendland
David Storl und Ehefrau Marie mit den Kids Nahla, Hanno, Karlo und Jaro (v.li.).
David Storl und Ehefrau Marie mit den Kids Nahla, Hanno, Karlo und Jaro (v.li.). Bild: Ralf Wendland
Aue
Wo Kugelstoß-Ass David Storl im Erzgebirge mit seiner Familie auf Skiern unterwegs ist
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Skiarena Eibenstock ist Skifahren am Wochenende möglich. Einer hat schon zuvor getestet: David Storl war in Familie zu Gast.

Wenn selbst Olympioniken ins Schwärmen geraten, muss die Piste stimmen. Kugelstoß-Legende David Storl hat kürzlich die Skiarena Eibenstock besucht, um sich fit für den Winterurlaub zu machen. Auch am Wochenende haben Wintersportfans die Chance, dort Ski zu fahren.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:34 Uhr
2 min.
4:0 im Wildpark: Paderborn verschärft KSC-Krise
Sichtlich frustriert: Karlsruhes Cheftrainer Christian Eichner.
Eine turbulente Woche endet für die Karlsruher mit dem nächsten heftigen Tiefschlag. Der SCP ist auch dank Doppeltorschütze Laurin Curda vorerst Zweiter. Bei den Badenern fliegen zwei Profis vom Feld.
24.11.2025
2 min.
Winterfreude in Eibenstock: Skiarena ist in die Saison gestartet
Sven Schönherr aus Klingenthal (51) hat sich bei der Saisoneröffnung in Eibenstock auf die Ski geschwungen.
Am Adlerfelsen kommen Wintersportfans ab sofort wieder auf ihre Kosten. Die Skiarena ist am Montag in die Saison gestartet. Die Ersten haben die Chance auch gleich genutzt.
Ralf Wendland
24.11.2025
2 min.
„So früh wie nie“: Skiarena Eibenstock startet Skibetrieb im Erzgebirge
Die Skiarena Eibenstock startet mit Wochenbeginn in die Wintersaison.
Mit Wochenstart ist Skibetrieb in der Skiarena Eibenstock möglich. Es gelten zunächst Sonderöffnungszeiten. Am Dienstag folgt ein weiteres Gebiet.
Annett Honscha
12:03 Uhr
4 min.
Linken-Demo und Bergparade: Was Besucher heute in Schwarzenberg beachten müssen
Update
Antifa-Demonstranten sind mit einem „Bullenhass“-Banner in der Stadt unterwegs.
Eine Demonstration – und das in einer Kleinstadt wie Schwarzenberg, in der vier Stunden später eine Bergparade mit Tausenden Besuchern stattfinden wird. Die Polizei gibt Empfehlungen.
Antje Flath und Mike Baldauf
15:37 Uhr
3 min.
Kein Sieger beim Elfmeterfestival in Magdeburg
Zum 60. Vereinsgeburtstag wurde im gesamten Stadion gefeiert
Der 1. FC Magdeburg verpasst gegen Kiel einen großen Schritt aus dem Tabellenkeller. Trotz Führung müssen sich die Elbestädter im Jubiläumsspiel mit einem 3:3-Unentschieden begnügen.
Malte Zander, dpa
12.12.2025
3 min.
Paul Potts singt in Zwickau vor halbleerem Saal
Paul Potts bot in Zwickau einen Mix aus klassischer und moderner Musik.
Auf seiner Wintertournee hat der britische Tenor ein Konzert in der „Neuen Welt“ gegeben. Die Resonanz blieb überschaubar, doch die anwesenden Zuhörer waren begeistert.
Ralf Wendland
Mehr Artikel