Wo Stefanie Hertel, „Zärtlichkeiten mit Freunden“ und die Herkuleskeule im Erzgebirge auftreten

Das Schneeberger Kulturzentrum „Goldne Sonne“ präsentiert ein vielfältiges Programm. Von Weihnachtskonzerten bis Comedy ist alles dabei. Doch wann gibt es eine erzgebirgische Weihnachtsfeier?

Das Kulturzentrum „Goldne Sonne“ in Schneeberg bietet in den nächsten Wochen einen abwechslungsreichen Veranstaltungskalender: vom stimmungsvollen Weihnachtskonzert bis zur Comedy. Wer nicht allein hingehen möchte, der hat damit ein prima Geschenk im Advent für seine Liebsten. Los geht es bereits am ersten Adventssonntag.