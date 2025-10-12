Wohnungsbrand im Erzgebirge - Mutiger Nachbar rettet Hund

Die Feuerwehr musste am Sonntag zu einem Brand in Aues Stadtzentrum ausrücken. Auch ein Hund wurde vor dem Feuer gerettet.

Am Sonntag kam es in der Ernst-Bauch-Straße in Aues Stadtzentrum zu einem Wohnungsbrand. Gegen 11.30 Uhr wurden die Feuerwehren aus Aue und Alberoda alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits Rauch aus einer Wohnung des Mehrfamilienhauses.