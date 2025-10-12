Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Aues Stadtzentrum hat es am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt.
In Aues Stadtzentrum hat es am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Bild: Niko Mutschmann
In Aues Stadtzentrum hat es am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt.
In Aues Stadtzentrum hat es am Sonntag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Wohnungsbrand im Erzgebirge - Mutiger Nachbar rettet Hund
Von Niko Mutschmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Feuerwehr musste am Sonntag zu einem Brand in Aues Stadtzentrum ausrücken. Auch ein Hund wurde vor dem Feuer gerettet.

Am Sonntag kam es in der Ernst-Bauch-Straße in Aues Stadtzentrum zu einem Wohnungsbrand. Gegen 11.30 Uhr wurden die Feuerwehren aus Aue und Alberoda alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang bereits Rauch aus einer Wohnung des Mehrfamilienhauses.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:55 Uhr
4 min.
Von "Rooftop" zu Rap: Nico Santos wagt musikalischen Wechsel
Neu und doch vertraut: das erste Santos-Album auf Deutsch. (Archivbild)
Nico Santos wagt mit seinem neuen Album "Santos" einen Wechsel: Deutsch statt Englisch, Hip-Hop statt Pop. Was steckt hinter dem Richtungswechsel?
Thomas Bremser, dpa
19.09.2025
1 min.
Rauchmelder schlägt Alarm: Bewohner in Schneeberg evakuiert
Am Freitag musste die Feuerwehr in Schneeberg ausrücken.
Dichter Rauch aus einer Wohnung an der Wolfgang-Krodel-Straße sorgte am Freitagmorgen für Aufregung. Die Ursache überraschte.
Niko Mutschmann
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
Von Jan Leißner
2 min.
12.10.2025
2 min.
Frankenberger Erlebnismuseum: Erwartungen zu hoch geschraubt
Meinung
Redakteur
Die Zeitwerkstadt ist als Erlebnismuseum auch überregional etabliert.
Das Frankenberger Erlebnismuseum hat in diesem Jahr mit jetzt 13.000 Gästen schon deutlich mehr Besucher als im Vorjahr. Das entspricht nicht früheren Erwartungen.
Jan Leißner
07:20 Uhr
2 min.
Tischtennis: Tannenbergerinnen kassieren erwartete Niederlage
Kathrin Broberg konnte als Einzige die Dominanz der Gäste überwinden und sorgte für den Ehrenpunkt.
Gegen die HSG Mittweida hatten die Erzgebirgerinnen keine Chance. In der Bezirksklasse gewann Annaberg das Kreisderby dank der besseren Nerven.
Thomas Lesch
31.08.2025
1 min.
Gartenlaube brennt lichterloh: Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Aue
Die Feuerwehren Aue und Alberoda rückten zum Brand an der Gartenlaube an.
Verletzte hat es bei dem Einsatz in der Nacht zum Sonntag nicht gegeben. Die Polizei äußert sich bereits zur Ursache des Feuers.
Niko Mutschmann
Mehr Artikel