Zerkratzte Autos in Aue: Polizei nimmt 36-Jährigen fest

Ein Zeuge beobachtete den Mann und nahm die Verfolgung auf. Der Tatverdächtige soll 60 Autos beschädigt haben. Der Schaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt. Haftbefehl wurde nicht erlassen.

Wochenlang sorgte er für Angst in Aue: Ein Unbekannter zerkratzte den Lack von parkenden Autos. Am Freitag meldete die Polizei, dass sie einen 36-Jährigen festgenommen hat. Nach Überzeugung der Ermittler ist der 36-Jährige mit deutscher und rumänischer Staatsbürgerschaft verantwortlich für eine seit Ende August andauernde Serie an...