Zeugen stellen 14-jährigen Dealer

Aue-Bad Schlema.

Zeugen haben am Donnerstagabend gegen 20 Uhr die Polizei informiert, dass ein Jugendlicher am Auer Wettinerplatz offenbar Drogen verkaufen würde und sie ihn nun festhalten würden. Bei der Durchsuchung des 14-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit stellten die Beamten vier Cliptütchen mit insgesamt knapp sieben Gramm Marihuana sicher. Im Zuge dessen geriet ein 23-Jähriger in Verdacht, dem Jugendlichen die Drogen zum Verkauf übergeben zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung des Libanesen fanden die Beamten drei Konsumeinheiten Haschisch. Des Weiteren wurden bei den zwei Tatverdächtigen die Wohnungen durchsucht. Dabei wurden jedoch keine weiteren Beweismittel gefunden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Chemnitz wurden der 23-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aus dem Gewahrsam entlassen und der Jugendliche seiner Mutter übergeben. Gegen beide ermittelt die Polizei wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (mb)