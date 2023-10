Zoo in Aue meldet seltene Geburt: Hier zeigt sich erstmals das Mini-Rind

Im Zoo der Minis in Aue gibt es erneut Grund zur Freude: Bei den Dahomey-Rindern hat es mit Nachwuchs geklappt.

Über tierischen Nachwuchs kann sich der Zoo der Minis in Aue freuen. Nach vier Jahren Pause hat es bei den Dahomey-Rindern wieder eine Geburt gegeben. Das kleine Kalb erblickte laut Stadtverwaltung in den vergangenen Tagen das Licht der Welt, konkret am 8. Oktober. Die Dahomey-Rinder, die aus dem heutigen Benin in Afrika stammen, gelten als die...