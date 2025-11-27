Zschorlauer bekommen Sächsischen Waldpreis 2025

Tobias und Heinz Schramm aus Zschorlau bewirtschaften einen Wald von 7 Hektar Fläche. Ihr Engagement dafür wurde jetzt ausgezeichnet.

Zu den engagierten Waldbesitzern, die in diesem Jahr mit dem Sächsischen Waldpreis geehrt wurden, gehören Heinz und Tobias Schramm aus Zschorlau. Sie haben einen der mit 3000 Euro dotierten Preise bekommen. Die anderen beiden Preisträger kommen aus den Forstbezirken Marienberg und Leipzig. „Der Einsatz dieser privaten Waldbesitzer für eine...