Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Tobias und Heinz Schramm aus Zschorlau (Mitte) haben den Sächsischen Waldpreis bekommen.
Tobias und Heinz Schramm aus Zschorlau (Mitte) haben den Sächsischen Waldpreis bekommen. Bild: Katja Solbrig
Tobias und Heinz Schramm aus Zschorlau (Mitte) haben den Sächsischen Waldpreis bekommen.
Tobias und Heinz Schramm aus Zschorlau (Mitte) haben den Sächsischen Waldpreis bekommen. Bild: Katja Solbrig
Aue
Zschorlauer bekommen Sächsischen Waldpreis 2025
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Tobias und Heinz Schramm aus Zschorlau bewirtschaften einen Wald von 7 Hektar Fläche. Ihr Engagement dafür wurde jetzt ausgezeichnet.

Zu den engagierten Waldbesitzern, die in diesem Jahr mit dem Sächsischen Waldpreis geehrt wurden, gehören Heinz und Tobias Schramm aus Zschorlau. Sie haben einen der mit 3000 Euro dotierten Preise bekommen. Die anderen beiden Preisträger kommen aus den Forstbezirken Marienberg und Leipzig. „Der Einsatz dieser privaten Waldbesitzer für eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
14:04 Uhr
3 min.
Zwickau-Trainer Rico Schmitt nach Derbysieg: „Ich muss meine Spieler nicht einfangen“
Hat bisher alles im Griff: FSV-Trainer Rico Schmitt.
Während der FSV-Mannschaft zwei Auswärtsfahrten nach Leipzig bevorstehen, bastelt der Sportdirektor am Kader für die nächste Saison.
Thomas Prenzel
14:02 Uhr
2 min.
Stellenabbau bei Wacker - Auswirkungen für Nünchritz unklar
Das Nünchritzer Werk von Wacker Chemie ist mit 1.500 Mitarbeitern der größte Chemiestandort in Sachsen. (Archivbild)
Konzernweit soll knapp jede zehnte Stelle wegfallen. In Nünchritz betreibt das Unternehmen das größte Chemie-Werk Sachsens.
26.11.2025
1 min.
Teilweise Sperrung der B 95 im Erzgebirge: Verkehr rollt nur in eine Richtung
Die B 95 ist ab Annaberg-Buchholz in einem Abschnitt nur als Einbahnstraße befahrbar.
Wegen Arbeiten an einer Behelfsbrücke ist die Bundesstraße 95 in Richtung Annaberg-Buchholz gesperrt. Wie lange das dauern soll.
Annett Honscha
11.11.2025
3 min.
Gemeinde im Erzgebirge will ihr Radwegenetz aufwerten – Konzept dafür stößt auf Gegenwind
Zschorlau arbeitet an einem Radwegekonzept. Unter anderem zwischen Zschorlau und Burkhardtsgrün an der Karlsbader Straße könnte ein Weg für Radfahrer entstehen.
Zschorlau hat aktuell keine Radwege. Um alltagstaugliche Verbindungen insbesondere nach Albernau und Burkhardtsgrün zu schaffen, wurde ein Plan für den Bau entwickelt.
Heike Mann
22.11.2025
3 min.
Erzgebirgische Tradition über vier Generationen: In dieser Familie klöppeln alle Frauen und Mädchen
In dieser Zschorlauer Familie klöppeln Frauen und Mädchen seit vier Generationen. Einige waren bei der Ausstellungseröffnung in der Bibliothek der Gemeinde dabei.
Die vorweihnachtliche Ausstellung in der Zschorlauer Bibliothek würdigt eine Zschorlauer Familie, die eine erzgebirgische Tradition hoch hält. Und das nun schon seit Generationen.
Heike Mann
Mehr Artikel