Zukunft gesichert: Bei Museumsbahn im Erzgebirge kann es weiter dampfen

Aue
Nach 30 Jahren läuft die Genehmigung für den Betrieb der Museumsbahn Schönheide aus. Doch es kann nahtlos weitergehen. Und drei Gemeinden geben grünes Signal für die Zukunft.
Gute Nachrichten für die Museumsbahn Schönheide: Zwar läuft die Genehmigung, die vor 30 Jahren erteilt wurde, am 27. September aus, doch eine neue wurde durch das Sächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr erteilt – und dieses Mal unbefristet. Andreas Gruner, Bürgermeister der Gemeinde Steinberg, eine der Kommunen in der...
