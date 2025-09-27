Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Zukunft gesichert: Bei Museumsbahn im Erzgebirge kann es weiter dampfen

Die Bürgermeister (v.l.: Volkmar Viehweg, Andreas Gruner, Thomas Lang) beim Unterzeichnen.
Die Bürgermeister (v.l.: Volkmar Viehweg, Andreas Gruner, Thomas Lang) beim Unterzeichnen. Bild: Ralf Wendland
Die Bürgermeister (v.l.: Volkmar Viehweg, Andreas Gruner, Thomas Lang) beim Unterzeichnen.
Die Bürgermeister (v.l.: Volkmar Viehweg, Andreas Gruner, Thomas Lang) beim Unterzeichnen. Bild: Ralf Wendland
Aue
Zukunft gesichert: Bei Museumsbahn im Erzgebirge kann es weiter dampfen
Redakteur
Von Heike Mann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach 30 Jahren läuft die Genehmigung für den Betrieb der Museumsbahn Schönheide aus. Doch es kann nahtlos weitergehen. Und drei Gemeinden geben grünes Signal für die Zukunft.

Gute Nachrichten für die Museumsbahn Schönheide: Zwar läuft die Genehmigung, die vor 30 Jahren erteilt wurde, am 27. September aus, doch eine neue wurde durch das Sächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr erteilt – und dieses Mal unbefristet. Andreas Gruner, Bürgermeister der Gemeinde Steinberg, eine der Kommunen in der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
Was ein Dorf im Vogtland mit der Museumsbahn Schönheide zu tun hat
Ein Rollwagen erinnert noch an den einstigen Bahnbetrieb in Rothenkirchen.
Seit 30 Jahren fährt die Schönheider Museumsbahn. Daran hat auch die Gemeinde Steinberg einen Anteil. Warum eigentlich?
Silvia Kölbel
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
07.09.2025
3 min.
Erzgebirge: Bürstenfest zeigt Tradition und Nostalgie
Zum Bürstenfest gehörten auch Dampffahrten der Museumsbahn Schönheide.
In Stützengrün und Schönheide ist das 26. Bürstenfest gefeiert worden. Verbunden mit dem Schmalspurfest „Mit Volldampf ins Erzgebirge“ gab es eine hohe Besucher-Resonanz.
Ramona Schwabe
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
Mehr Artikel