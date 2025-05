Zwei Verletzte bei Unfall auf Bundesstraße im Erzgebirge

Der Fahrer eines Citroën musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrerin eines zweiten Pkw konnte ambulant versorgt werden.

Am Dienstag gegen 19 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 101 an der Kreuzung Goethestraße in Lauter-Bernsbach gekommen. Beteiligt waren ein VW und ein Citroën. Nach ersten Erkenntnissen wollte die VW-Fahrerin die Bundesstraße überqueren und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Citroën, der auf der B 101 fuhr. Es kam...