  • Zwei Verletzte bei Unfall auf der B 169 im Erzgebirge: Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden

Zwei Fahrzeuge stießen auf der Bundesstraße 169 zusammen.
Zwei Fahrzeuge stießen auf der Bundesstraße 169 zusammen. Bild: Niko Mutschmann
Zwei Fahrzeuge stießen auf der Bundesstraße 169 zusammen. Bild: Niko Mutschmann
Zwei Fahrzeuge stießen auf der Bundesstraße 169 zusammen. Bild: Niko Mutschmann
Aue
Zwei Verletzte bei Unfall auf der B 169 im Erzgebirge: Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden
Von Niko Mutschmann
An der Einfahrt zum Quarzweg in Bad Schlema stießen am Montag ein Audi und ein Ford zusammen. Beide Fahrer mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Montagnachmittag hat sich auf der B 169 (Auer Straße) in Bad Schlema ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 15.15 Uhr stießen an der Einfahrt zum Quarzweg ein Audi und ein Ford aus bislang ungeklärter Ursache zusammen. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Personen bei dem Zusammenstoß verletzt. Sie wurden noch an der Unfallstelle medizinisch...
