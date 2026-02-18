Zwei Verletzte und hoher Schaden bei Unfall auf Autobahnzubringer im Erzgebirge

Aue
Ein 47-Jähriger wollte mit seinem VW-Kleinbus in Aue von einer Grundstückszufahrt auf den Autobahnzubringer fahren. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt.
Zwei verletzte Autofahrer und Sachschaden in fünfstelliger Höhe sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag in Aue ereignet hat. Was war passiert? Laut Polizeibericht wollte ein 47-Jähriger mit seinem VW-Kleinbus gegen 16.50 Uhr von einer Grundstückszufahrt auf den Autobahnzubringer (S 255) fahren.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.