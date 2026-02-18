MENÜ
  • Zwei Verletzte und hoher Schaden bei Unfall auf Autobahnzubringer im Erzgebirge

In Aue stieß ein VW-Kleinbus mit einem Peugeot-Kleintransporter zusammen.
In Aue stieß ein VW-Kleinbus mit einem Peugeot-Kleintransporter zusammen. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa
In Aue stieß ein VW-Kleinbus mit einem Peugeot-Kleintransporter zusammen.
In Aue stieß ein VW-Kleinbus mit einem Peugeot-Kleintransporter zusammen. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa
Aue
Zwei Verletzte und hoher Schaden bei Unfall auf Autobahnzubringer im Erzgebirge
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein 47-Jähriger wollte mit seinem VW-Kleinbus in Aue von einer Grundstückszufahrt auf den Autobahnzubringer fahren. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt.

Zwei verletzte Autofahrer und Sachschaden in fünfstelliger Höhe sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstagnachmittag in Aue ereignet hat. Was war passiert? Laut Polizeibericht wollte ein 47-Jähriger mit seinem VW-Kleinbus gegen 16.50 Uhr von einer Grundstückszufahrt auf den Autobahnzubringer (S 255) fahren.
