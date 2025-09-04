Zwönitztalbahn feiert Jubiläum: Diese Highlights erwarten Besucher am Wochenende im Erzgebirge

Die Bahnstrecke Chemnitz – Aue – Adorf wird 150 Jahre alt. Entlang der Strecke laden zahlreiche Orte und Vereine am Wochenende zu Festen, Ausstellungen und Sonderfahrten ein. „Freie Presse“ gibt einen Überblick.

Nicht nur Eisenbahnfreunde sollten sich dieses Wochenende fest vormerken. Anlässlich des 150. Geburtstages der Bahnstrecke Chemnitz – Aue – Adorf gibt es am 6. und 7. September ein großes Jubiläumsfest. Es finden Sonderfahrten mit historischen Zügen, Ausstellungen und Veranstaltungen entlang der Linie statt. Nicht nur Eisenbahnfreunde sollten sich dieses Wochenende fest vormerken. Anlässlich des 150. Geburtstages der Bahnstrecke Chemnitz – Aue – Adorf gibt es am 6. und 7. September ein großes Jubiläumsfest. Es finden Sonderfahrten mit historischen Zügen, Ausstellungen und Veranstaltungen entlang der Linie statt.