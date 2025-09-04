Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Aue
  • |

  • Zwönitztalbahn feiert Jubiläum: Diese Highlights erwarten Besucher am Wochenende im Erzgebirge

Die Dampflok 50 3616 des Vereins Sächsischer Eisenbahnfreunde, die bis 1988 im Güterverkehr auf der Strecke eingesetzt war, zieht einen der Sonderzüge.
Die Dampflok 50 3616 des Vereins Sächsischer Eisenbahnfreunde, die bis 1988 im Güterverkehr auf der Strecke eingesetzt war, zieht einen der Sonderzüge. Bild: Frank Nestler
Die Dampflok 50 3616 des Vereins Sächsischer Eisenbahnfreunde, die bis 1988 im Güterverkehr auf der Strecke eingesetzt war, zieht einen der Sonderzüge.
Die Dampflok 50 3616 des Vereins Sächsischer Eisenbahnfreunde, die bis 1988 im Güterverkehr auf der Strecke eingesetzt war, zieht einen der Sonderzüge. Bild: Frank Nestler
Aue
Zwönitztalbahn feiert Jubiläum: Diese Highlights erwarten Besucher am Wochenende im Erzgebirge
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bahnstrecke Chemnitz – Aue – Adorf wird 150 Jahre alt. Entlang der Strecke laden zahlreiche Orte und Vereine am Wochenende zu Festen, Ausstellungen und Sonderfahrten ein. „Freie Presse“ gibt einen Überblick.

Nicht nur Eisenbahnfreunde sollten sich dieses Wochenende fest vormerken. Anlässlich des 150. Geburtstages der Bahnstrecke Chemnitz – Aue – Adorf gibt es am 6. und 7. September ein großes Jubiläumsfest. Es finden Sonderfahrten mit historischen Zügen, Ausstellungen und Veranstaltungen entlang der Linie statt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
02.09.2025
3 min.
Zwei Tage voller Sonderfahrten: Das wird zum Jubiläum der Zwönitztalbahn zwischen Chemnitz und Aue geboten
Friedbert Straube ist Geschäftsführer der City-Bahn Chemnitz. Das Unternehmen betreibt die Strecke zwischen Chemnitz und Aue seit 2022.
Eisenbahnbegeisterte aufgepasst: Chemnitz wird zum Ausgangspunkt spannender Sonderfahrten mit Dampf- und Dieselloks. Das Programm reicht bis nach Aue – und noch weiter.
Erik Anke
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
04.09.2025
4 min.
Wochenend-Tipps für das Obere Vogtland: Bahn-Jubiläum, Kettensäger und Truck Stop
Großes Bahnjubiläum gibt es am Wochenende: In Wilzschhaus (Foto), Carlsfeld und Schönheiderhammer werden 150 Jahre Eisenbahn Chemnitz-Aue-Adorf mit vielen Veranstaltungen gefeiert.
Große Feiern stehen am Wochenende im Zeichen von „150 Jahre Bahnstrecke Chemnitz-Aue-Adorf“ und des zweiten Musikwinkelfestes. In Plauen lockt die Sternquell-Wiesn, in Markneukirchen eine Jubiläumsgala.
Ronny Hager
17:40 Uhr
4 min.
"Toller Moment": Verstappens Coup in der Ferrari-Heimat
Er hat es wieder mal allen gezeigt.
Der Weltmeister zeigt all seine Klasse. Max Verstappen rast auf die Pole in Italien. Damit war nicht zu rechnen. Die Aussichten fürs Rennen: Im Red-Bull-Lager herrscht Zuversicht.
Jens Marx, dpa
Mehr Artikel