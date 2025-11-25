Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen in Großrückerswalde ereignet.
Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen in Großrückerswalde ereignet.
Marienberg
21.000 Euro Sachschaden bei Unfall im Erzgebirge
Redakteur
Von Holk Dohle
In Großrückerswalde geriet ein Opel auf winterglatter Fahrbahn in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen auf der Streckewalder Straße in Großrückerswalde ereignet, als ein 58-jähriger Fahrer eines Opel gegen 6 Uhr in Richtung Schönbrunn fuhr. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Auf der winterglatten Fahrbahn geriet der Opel in einer Kurve beim Bremsen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit...
