25 Jahre Kinderwelt Erzgebirge: Neuer Kultusminister schaut zur Geburtstagsfeier vorbei

Fahrradparcours, klettern, basteln – Tag der offenen Tür in und an der Meyerfabrik in Marienberg bietet Kindern unzählige Angebote. Etwas abseits geht es eher sachlich zu.

Fahrradparcours, klettern, Torwandschießen, basteln, naschen: Die Kinder hatten ihren Spaß beim Tag der offenen Tür am Samstag im und am Jugendhaus Meyerfabrik in Marienberg. Veranstaltet hat das bunte Treiben der Verein Kinderwelt Erzgebirge. Er feierte damit sein 25-jähriges Bestehen. Von Beginn an die Fäden in der Hand hält Ralf Unglaube... Fahrradparcours, klettern, Torwandschießen, basteln, naschen: Die Kinder hatten ihren Spaß beim Tag der offenen Tür am Samstag im und am Jugendhaus Meyerfabrik in Marienberg. Veranstaltet hat das bunte Treiben der Verein Kinderwelt Erzgebirge. Er feierte damit sein 25-jähriges Bestehen. Von Beginn an die Fäden in der Hand hält Ralf Unglaube...