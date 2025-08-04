29. Olbernhauer Radtour: Das sollten Sie vor dem Start wissen

Teilnehmer, die mit dem Auto anreisen, finden im Olbernhauer Stadtzentrum ausreichend Parkmöglichkeiten. Pannenhilfe und medizinische Betreuung sind auch abgesichert. Und so sehen die Strecken aus.

Rund 900 Teilnehmer werden am Sonntag zur 29. Olbernhauer Radtour erwartet. Wer mit dem Auto anreist, dem stehen mehrere Parkplätze zur Verfügung. Dazu zählen der Postparkplatz, die Stellplätze hinter dem Theater Variabel sowie die Supermarktparkplätze, außer der von Rewe, sagt Stefan Procksch, Vorsitzender des Vereins Olbernhauer Radtour.