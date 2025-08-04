Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Start und Ziel der Olbernhauer Radtour ist der Gessingplatz im Zentrum der Stadt.
Start und Ziel der Olbernhauer Radtour ist der Gessingplatz im Zentrum der Stadt. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Start und Ziel der Olbernhauer Radtour ist der Gessingplatz im Zentrum der Stadt.
Start und Ziel der Olbernhauer Radtour ist der Gessingplatz im Zentrum der Stadt. Bild: Kristian Hahn/Archiv
Marienberg
29. Olbernhauer Radtour: Das sollten Sie vor dem Start wissen
Redakteur
Von Thomas Wittig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Teilnehmer, die mit dem Auto anreisen, finden im Olbernhauer Stadtzentrum ausreichend Parkmöglichkeiten. Pannenhilfe und medizinische Betreuung sind auch abgesichert. Und so sehen die Strecken aus.

Rund 900 Teilnehmer werden am Sonntag zur 29. Olbernhauer Radtour erwartet. Wer mit dem Auto anreist, dem stehen mehrere Parkplätze zur Verfügung. Dazu zählen der Postparkplatz, die Stellplätze hinter dem Theater Variabel sowie die Supermarktparkplätze, außer der von Rewe, sagt Stefan Procksch, Vorsitzender des Vereins Olbernhauer Radtour....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.08.2025
3 min.
Olbernhau gönnt sich schicke Bibliothek: Doch nun steht hinter der Finanzierung ein Fragezeichen
Mitarbeiterin Evelin Brehmer in der neugestalteten Olbernhauer Bibliothek.
Mehr als 90.000 Euro wurden in die Ausstattung der Bibliothek gesteckt. Inzwischen hat sich jedoch herausgestellt: Dass es Fördermittel gibt, ist keineswegs ausgemacht.
Georg Müller
31.07.2025
4 min.
Olbernhauer Radtour 2025: Vier Strecken, Hunderte Radler und eine Überraschung für alle Schulanfänger
Uwe Glöckner freut sich auf den 10. August und seine 10. Olbernhauer Radtour.
Am 10. August startet die 29. Auflage der Olbernhauer Radtour. Die Veranstalter rechnen mit 800 bis 900 Teilnehmern. Und sie haben eine Bitte an die E-Bike-Fahrer.
Thomas Wittig
13:34 Uhr
10 min.
NSU-Opferwitwe über Beate Zschäpe: Lebenslang muss lebenslang bleiben
Beate Zschäpe in der Schlussphase des NSU-Prozesses, als die Anwälte der Hinterbliebenen des ersten Mordopfers Enver Simsek plädierten.
Die Witwe des NSU-Mordopfers Theodoros Boulgarides hat vergeben – zumindest dem Täter, der den Terroristen die Mordwaffe brachte. Beate Zschäpes angebliche Abkehr vom Rechtsextremismus glaubt Yvonne Boulgarides dagegen nicht.
Jens Eumann
13:31 Uhr
4 min.
Einst Nachwuchsband aus Limbach-Oberfrohna – heute in der ganzen Bundesrepublik unterwegs
Die frühere Nachwuchsband „Escape the Madness“ aus Limbach-Oberfrohna gehen in diesem Jahr auf Deutschlandtour.
Als Schüler haben sie 2015 in Limbach-Oberfrohna begonnen, heute feiern sie ihr Zehnjähriges bei einer Deutschlandtournee. „Escape The Madness“ haben geschafft, wovon viele Nachwuchsbands träumen.
Steffi Hofmann
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
Mehr Artikel