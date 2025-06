675 Jahre Lippersdorf: Das sind die schönsten Bilder des Jubiläums

In Lippersdorf wurde am Wochenende kräftig gefeiert. Am Samstag starteten auf dem Sportplatzgelände unter anderem der historische Markt und das Elterntheater der Kita „Apfelbäumchen“.

Es ist kurz nach 14.30 Uhr und aus dem Festzelt dröhnt ein Grummeln. Es kommt aus dem Magen eines Königs. Eltern der Kita „Apfelbäumchen" führen das Märchen vom gestiefelten Kater auf. Das Zelt ist prall gefüllt und die Lacher sind garantiert. Gleich neben dem Festzelt sind Handwerker und Gewerke zu sehen. Karsten Jansky schmiedet an...