Im Jahr 2020 wurde die Meisterpflicht eingeführt. Im Foto: ein älteres Exemplar.
Im Jahr 2020 wurde die Meisterpflicht eingeführt. Im Foto: ein älteres Exemplar.
Marienberg
Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht zurück: Liegt es an der Meisterpflicht?
Redakteur
Von Georg Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer in der Branche ein Unternehmen übernimmt oder gründet, kommt seit 2020 am Meistertitel kaum vorbei. Das soll auf der einen Seite die Qualität sichern, kann aber auf der anderen Seite auch abschrecken.

Im Erzgebirge geht die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst zurück. Was auffällt: In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Entwicklung verschärft. Vor fünf Jahren wurde in der Branche die Meisterpflicht eingeführt. Hat das eine mit dem anderen zu tun?
