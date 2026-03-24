Erzgebirge in der Osterkrise: Warum die Nachfrage nach Holzkunst mit Hase sinkt

Marienberg
Olbernhau/Seiffen. Weihnachten boomt, Ostern schwächelt: Die Unterschiede könnten größer kaum sein. So sieht es aktuell in der Kunsthandwerkerbranche aus.
Freie Presse: Die wichtigsten Messen des Jahres sind Geschichte, die Aufträge für das Jahr größtenteils unter Dach und Fach. Wie geht es der Branche zwischen US-Zöllen und Iran-Krieg?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.