Erzgebirge in der Osterkrise: Warum die Nachfrage nach Holzkunst mit Hase sinkt

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Frederic Günther, Geschäftsführer des Verbandes Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller.
Frederic Günther, Geschäftsführer des Verbandes Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller. Foto: Kristian Hahn
Sandra Zeidler, Inhaberin der gleichnamigen Seiffener Firma, zeigt Osterräucherhäuser und Räucherosterhasen. Der Absatz von Osterartikel sei rückläufig, sagt sie und bestätigt damit den allgemeinen Trend. Osterprodukte machten aktuell nur noch etwa fünf Prozent des Gesamtumsatzes aus.
Sandra Zeidler, Inhaberin der gleichnamigen Seiffener Firma, zeigt Osterräucherhäuser und Räucherosterhasen. Der Absatz von Osterartikel sei rückläufig, sagt sie und bestätigt damit den allgemeinen Trend. Osterprodukte machten aktuell nur noch etwa fünf Prozent des Gesamtumsatzes aus. Foto: Kristian Hahn
Seit inzwischen 30 Jahren produziert die Erzgebirgische Holzkunst Gahlenz solche Osterhasen. Sie werden immer mal wieder etwas modifiziert. Die neuesten Exemplare zeigte die Firma auf der erst vor wenigen Wochen stattgefundenen Leipziger Messe Cadeaux.
Seit inzwischen 30 Jahren produziert die Erzgebirgische Holzkunst Gahlenz solche Osterhasen. Sie werden immer mal wieder etwas modifiziert. Die neuesten Exemplare zeigte die Firma auf der erst vor wenigen Wochen stattgefundenen Leipziger Messe Cadeaux. Foto: Nico Schimmelpfennig
Osterhasen neu gedacht hat die Firma Raum- und Tafelschmuck Neuhirschstein. Mit den Paaren „Ostertanz“ und „Frühlingsgefühle“ beteiligte sich der Betrieb 2025 am Designwettbewerb „Tradition und Form“ des Verbandes Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller.
Osterhasen neu gedacht hat die Firma Raum- und Tafelschmuck Neuhirschstein. Mit den Paaren „Ostertanz“ und „Frühlingsgefühle“ beteiligte sich der Betrieb 2025 am Designwettbewerb „Tradition und Form“ des Verbandes Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller. Foto: Ulf Dahl
Frederic Günther, Geschäftsführer des Verbandes Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller.
Frederic Günther, Geschäftsführer des Verbandes Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller. Foto: Kristian Hahn
Sandra Zeidler, Inhaberin der gleichnamigen Seiffener Firma, zeigt Osterräucherhäuser und Räucherosterhasen. Der Absatz von Osterartikel sei rückläufig, sagt sie und bestätigt damit den allgemeinen Trend. Osterprodukte machten aktuell nur noch etwa fünf Prozent des Gesamtumsatzes aus.
Sandra Zeidler, Inhaberin der gleichnamigen Seiffener Firma, zeigt Osterräucherhäuser und Räucherosterhasen. Der Absatz von Osterartikel sei rückläufig, sagt sie und bestätigt damit den allgemeinen Trend. Osterprodukte machten aktuell nur noch etwa fünf Prozent des Gesamtumsatzes aus. Foto: Kristian Hahn
Seit inzwischen 30 Jahren produziert die Erzgebirgische Holzkunst Gahlenz solche Osterhasen. Sie werden immer mal wieder etwas modifiziert. Die neuesten Exemplare zeigte die Firma auf der erst vor wenigen Wochen stattgefundenen Leipziger Messe Cadeaux.
Seit inzwischen 30 Jahren produziert die Erzgebirgische Holzkunst Gahlenz solche Osterhasen. Sie werden immer mal wieder etwas modifiziert. Die neuesten Exemplare zeigte die Firma auf der erst vor wenigen Wochen stattgefundenen Leipziger Messe Cadeaux. Foto: Nico Schimmelpfennig
Osterhasen neu gedacht hat die Firma Raum- und Tafelschmuck Neuhirschstein. Mit den Paaren „Ostertanz“ und „Frühlingsgefühle“ beteiligte sich der Betrieb 2025 am Designwettbewerb „Tradition und Form“ des Verbandes Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller.
Osterhasen neu gedacht hat die Firma Raum- und Tafelschmuck Neuhirschstein. Mit den Paaren „Ostertanz“ und „Frühlingsgefühle“ beteiligte sich der Betrieb 2025 am Designwettbewerb „Tradition und Form“ des Verbandes Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller. Foto: Ulf Dahl
Marienberg
Erzgebirge in der Osterkrise: Warum die Nachfrage nach Holzkunst mit Hase sinkt
Redakteur
Von Thomas Wittig
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Olbernhau/Seiffen. Weihnachten boomt, Ostern schwächelt: Die Unterschiede könnten größer kaum sein. So sieht es aktuell in der Kunsthandwerkerbranche aus.

Freie Presse: Die wichtigsten Messen des Jahres sind Geschichte, die Aufträge für das Jahr größtenteils unter Dach und Fach. Wie geht es der Branche zwischen US-Zöllen und Iran-Krieg?
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