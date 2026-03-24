Erzgebirge in der Osterkrise: Warum die Nachfrage nach Holzkunst mit Hase sinkt

Frederic Günther, Geschäftsführer des Verbandes Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller. Foto: Kristian Hahn

Sandra Zeidler, Inhaberin der gleichnamigen Seiffener Firma, zeigt Osterräucherhäuser und Räucherosterhasen. Der Absatz von Osterartikel sei rückläufig, sagt sie und bestätigt damit den allgemeinen Trend. Osterprodukte machten aktuell nur noch etwa fünf Prozent des Gesamtumsatzes aus. Foto: Kristian Hahn

Seit inzwischen 30 Jahren produziert die Erzgebirgische Holzkunst Gahlenz solche Osterhasen. Sie werden immer mal wieder etwas modifiziert. Die neuesten Exemplare zeigte die Firma auf der erst vor wenigen Wochen stattgefundenen Leipziger Messe Cadeaux. Foto: Nico Schimmelpfennig