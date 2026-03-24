„Arzgebirgshaisl“: In diesen alten Mauern steckt Heimat

Seit rund vier Jahren finden an einem rund 250 Jahre alten Bauernhäuschen bei Heidersdorf Seminare zur Baukultur statt. Nun wagen die Organisatoren den nächsten Schritt.

Neue Schiefer auf dem Dach, die Giebel fast vollständig mit Holzschindeln eingekleidet: Etwas abseits hat im Spielzeugwinkel ein rund 250 Jahre altes Bauernhäuschen eine erstaunliche Verwandlung durchgemacht. Doch der wirklich spannende Teil der Geschichte rund um das „Arzgebirgshaisl“ am Seiffener Weg hat gerade erst begonnen. Was genau... Neue Schiefer auf dem Dach, die Giebel fast vollständig mit Holzschindeln eingekleidet: Etwas abseits hat im Spielzeugwinkel ein rund 250 Jahre altes Bauernhäuschen eine erstaunliche Verwandlung durchgemacht. Doch der wirklich spannende Teil der Geschichte rund um das „Arzgebirgshaisl“ am Seiffener Weg hat gerade erst begonnen. Was genau...