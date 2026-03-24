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Robin Lindner organisiert zusammen mit Carina Gutmann Seminare zur Baukultur am „Arzgebirgshaisl“.
Robin Lindner organisiert zusammen mit Carina Gutmann Seminare zur Baukultur am „Arzgebirgshaisl“. Foto: Kristian Hahn
Altes Haus, neue Giebelgestaltung: Die Holzschindeln wurden im Rahmen eines Seminars hergestellt.
Altes Haus, neue Giebelgestaltung: Die Holzschindeln wurden im Rahmen eines Seminars hergestellt. Foto: Kristian Hahn
Zimmermännische Verbindungen war bereits Seminarthema am „Arzgebirgshaisl“.
Zimmermännische Verbindungen war bereits Seminarthema am „Arzgebirgshaisl“. Foto: Kristian Hahn
Das Dach wurde mit Schiefern neu gedeckt und hat eine Regenrinne aus Holz bekommen.
Das Dach wurde mit Schiefern neu gedeckt und hat eine Regenrinne aus Holz bekommen. Foto: Kristian Hahn
Robin Lindner organisiert zusammen mit Carina Gutmann Seminare zur Baukultur am „Arzgebirgshaisl“.
Robin Lindner organisiert zusammen mit Carina Gutmann Seminare zur Baukultur am „Arzgebirgshaisl“. Foto: Kristian Hahn
Altes Haus, neue Giebelgestaltung: Die Holzschindeln wurden im Rahmen eines Seminars hergestellt.
Altes Haus, neue Giebelgestaltung: Die Holzschindeln wurden im Rahmen eines Seminars hergestellt. Foto: Kristian Hahn
Zimmermännische Verbindungen war bereits Seminarthema am „Arzgebirgshaisl“.
Zimmermännische Verbindungen war bereits Seminarthema am „Arzgebirgshaisl“. Foto: Kristian Hahn
Das Dach wurde mit Schiefern neu gedeckt und hat eine Regenrinne aus Holz bekommen.
Das Dach wurde mit Schiefern neu gedeckt und hat eine Regenrinne aus Holz bekommen. Foto: Kristian Hahn
Marienberg
„Arzgebirgshaisl“: In diesen alten Mauern steckt Heimat
Redakteur
Von Joseph Wenzel
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Seit rund vier Jahren finden an einem rund 250 Jahre alten Bauernhäuschen bei Heidersdorf Seminare zur Baukultur statt. Nun wagen die Organisatoren den nächsten Schritt.

Neue Schiefer auf dem Dach, die Giebel fast vollständig mit Holzschindeln eingekleidet: Etwas abseits hat im Spielzeugwinkel ein rund 250 Jahre altes Bauernhäuschen eine erstaunliche Verwandlung durchgemacht. Doch der wirklich spannende Teil der Geschichte rund um das „Arzgebirgshaisl“ am Seiffener Weg hat gerade erst begonnen. Was genau...
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