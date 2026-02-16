Nach jahrelangen Problemen: Brücke in kleinem Ort im Erzgebirge wird erneuert

Marienberg
Heidersdorf will rund knapp 1,4 Millionen Euro in den Brückenneubau und die Offenlegung eines weiteren Teiles des Mortelbaches investieren. Der Handlungsbedarf ist groß.
Wer nach Heidersdorf möchte, muss über die Brücke am Mortelbach. Sie ist Teil der wichtigsten Zufahrt zu dem kleinen Ort im Erzgebirge. Das Problem: Das Bauwerk ist marode und nur noch einspurig befahrbar. Nun zeichnet sich aber eine Lösung ab.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.