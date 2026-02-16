MENÜ
Die Brücke in Heidersdorf ist auf eine Fahrspur verengt. Bild: Kristian Hahn
Die Brücke in Heidersdorf ist auf eine Fahrspur verengt. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Nach jahrelangen Problemen: Brücke in kleinem Ort im Erzgebirge wird erneuert
Redakteur
Von Georg Müller
Heidersdorf will rund knapp 1,4 Millionen Euro in den Brückenneubau und die Offenlegung eines weiteren Teiles des Mortelbaches investieren. Der Handlungsbedarf ist groß.

Wer nach Heidersdorf möchte, muss über die Brücke am Mortelbach. Sie ist Teil der wichtigsten Zufahrt zu dem kleinen Ort im Erzgebirge. Das Problem: Das Bauwerk ist marode und nur noch einspurig befahrbar. Nun zeichnet sich aber eine Lösung ab.
