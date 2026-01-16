„Das ist bürokratischer Riesenwahnsinn“ – Die unabsehbaren Folgen des Breitbandausbaus in Heidersdorf

Marienberg
Heidersdorf. Die Glasfaserkabel sind längst verlegt und angeschlossen. In Heidersdorf kann bereits seit Monaten superschnell im Internet gesurft werden. Trotzdem beschäftigt das Projekt die Gemeinde immer noch.
Freie Presse: Heidersdorf ist die Gemeinde mit den wenigsten Einwohnern im Erzgebirgskreis. Trotzdem hat die Kommune zuletzt einige große Projekte gestemmt. Zum Beispiel den Breitbandausbau. Herr Börner, wie ist das machbar?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.