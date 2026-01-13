MENÜ
Die Polizei hat Spuren am gestohlenen Audi gesichert. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Die Polizei hat Spuren am gestohlenen Audi gesichert. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Marienberg
Audi-Diebstahl im Erzgebirge: Auto festgefahren auf Feld bei Mauersberg entdeckt
Redakteur
Von Holk Dohle
Der am Wochenende in Niederschmiedeberg gestohlene Audi A4 wurde an einer Baumböschung zurückgelassen. Die Täter flohen zu Fuß.

Der Audi A4, der am Wochenende bei einem Einbruch im Großrückerswalder Ortsteil Niederschmiedeberg gestohlen wurde („Freie Presse“ berichtete), ist wieder aufgetaucht. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mit. Der Eigentümer hat das Auto am Montagabend auf einem Feld zwischen Niederschmiedeberg und Mauersberg entdeckt, so...
