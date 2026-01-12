Erzgebirge: Einbrecher stehlen Audi aus Garage

Im Großrückerswalder Ortsteil Niederschmiedeberg ist eine Garage zwischen Samstagabend und Sonntagmittag gewaltsam aufgebrochen worden.

Autodiebstahl im Erzgebirge: Unbekannte Täter haben aus einer Garage im Großrückerswalder Ortsteil Niederschmiedeberg einen Audi A 4 gestohlen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Montag in einer Pressemeldung mitteilte, ist die Garage an der Straße Zum Sportplatz im Zeitraum zwischen Samstag, 23.30 Uhr, und Sonntag, 13.15 Uhr, von den...