Erzgebirge: Einbrecher stehlen Audi aus Garage

Marienberg
Im Großrückerswalder Ortsteil Niederschmiedeberg ist eine Garage zwischen Samstagabend und Sonntagmittag gewaltsam aufgebrochen worden.
Autodiebstahl im Erzgebirge: Unbekannte Täter haben aus einer Garage im Großrückerswalder Ortsteil Niederschmiedeberg einen Audi A 4 gestohlen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Montag in einer Pressemeldung mitteilte, ist die Garage an der Straße Zum Sportplatz im Zeitraum zwischen Samstag, 23.30 Uhr, und Sonntag, 13.15 Uhr, von den...
